32-летней злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Как рассказали в полиции, в ходе расследования уголовного производства, открытого за незаконное производство, изготовление и сбыт наркотических средств следователи установили, что женщина последние полгода сотрудничала с интернет-магазином по продаже наркотиков и распространяла наркотики по районам Харькова через закладки.В ходе личного досмотра у женщины обнаружили около 800 граммов каннабиса, почти 400 граммов психотропного вещества «PVP», 200 граммов психотропного вещества «MDMA», 300 граммов амфетамина и другие наркотики. А во время обыска квартиры полицейские нашли полимерные пакеты с наркотиками весом около 1 кг.Женщина задержана по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.