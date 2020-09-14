Курс доллара в обменниках киевских банков растет несколько недель подряд и в понедельник, 14 сентября, достиг 28 гривен, свидетельствуют данные BIN.ua.

Так, курс продажи наличного доллара вырос на 8 копеек до 28,04 UAH/USD, курс покупки - на 5 копеек до 27,79 UAH/USD.Средний курс покупки евро вырос 8 копеек до 32,65 UAH/EUR, курс продажи - на 10 копеек до 33,21 UAH/EUR.Национальный банк понизил официальный курс гривны на 14 сентября на 6 копеек - до 27,90 за доллар.Несмотря на длительный рост, в Нацбанке не ожидают значительных колебаний курса доллара до конца года.