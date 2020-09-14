Дорожное покрытие по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Холодногорской до автостанции «Холодная Гора», ремонтируют бригады КП «Дорремстрой».

Как сообщил мастер предприятия Михаил Микитчук, в связи с большим транспортным потоком на данном объекте было сильно повреждено асфальтное покрытие, и было принято решение провести капитальный ремонт дороги вплоть до ее основания. Всего в ходе работ планируется восстановить более 2 тыс. кв. м проезжей части и уложить 400 т асфальта, в том числе 100 т нижнего слоя и 300 т верхнего.- В начале реконструкции было срезано более 30 см асфальтобетона, мы дошли до основания дороги, высыпали около 25 см щебня и уложили нижний слой асфальтобетона. Для усиления была уложена сетка из стекловолокна, а сверху нее положили еще два слоя асфальтобетона. Движение транспорта на данном участке было ограничено, - отметил мастер.На период реконструкции движение транспорта осуществляется по свободной от проведения работ полосе.По словам Михаила Микитчука, кроме ул. Полтавский Шлях, коммунальщики реконструируют ул. Тернопольскую, где планируется восстановить около 3 тыс. кв. м дороги. В ближайших планах предприятия - капитальный ремонт ул. Петра Свинаренко и ул. Ивана Каркача.