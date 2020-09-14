Народный депутат Украины Юлия Светличная инициирует создание государственной программы поддержки работодателей. Об этом она сообщила на встрече с жителями Первомайского района.

По мнению народной избранницы, только украинский предприниматель способен вытащить страну из экономического кризиса.– Сейчас у бизнеса множество проблем. Кредитные условия сложные, фискальная система давление не снижает, государственные монополисты малому и среднему бизнесу – не помощники, понимание со стороны государства приоритетности поддержки производителей отсутствует, – говорит Юлия Светличная. – Зато поздравлений с днем предпринимателя — хоть отбавляй. Предпринимателя и производителя нужно не только с праздниками поздравлять, а системно поддерживать и создавать справедливые условия для работы. Это и будет лучшим поздравлением. Дела всегда важнее слов.Юлия Светличная сообщила, что будет инициировать создание государственной программы поддержки работодателей.– Приняли решение инициировать создание государственной программы поддержки работодателей. Конкретную, действенную, понятную. Это путь к росту экономики, а значит, и увеличение социальных гарантий для людей. Будем требовать именно такого подхода от правительства, – отметила народный депутат.