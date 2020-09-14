18 сентября в 10.00 пройдет открытое обсуждение новых тарифов на производство тепловой энергии филиалом "ТЭЦ-3". Это повлияет на тариф на тепло для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Об этом сообщили на сайте "Харьковских тепловых сетей".Причинами пересмотра с 1 января 2021 года действующих тарифов на производство тепловой энергии по филиалу "ТЭЦ-3" в "ХТС" называют:- уменьшение стоимости природного газа для всех категорий потребителей;- увеличение расходов на оплату труда в связи с ростом средней зарплаты на 18,2%;- увеличение расходов на энергию, централизованное водоснабжение и водоотведение и химводоочистку.Действующий тариф (с 17 марта 2020 года) на тепло для населения составляет 682,62 гривны за гигакалорию, новый хотят понизить на 4,22% (653,78 гривны).Для религиозных организаций тариф на тепло составляет 676,26 гривны, будет - на 4,62% меньше (645,05 гривны); для бюджетных учреждений сейчас - 677,77 гривны, будет - на 3,48% меньше (654,19 гривны); для других потребителей действующий - 676,94 гривны, будет - на 3,39% меньше (653,97 гривны).Из-за коронавируса обсуждение тарифов решили проводить онлайн. Чтобы поучаствовать в обсуждении, нужно отправить до 17 сентября заявку по электронному адресу - hts@hts.kh.ua с указанием имени, фамилии, отчества, должности, контактного телефона, адреса электронной почты или на почту по адресу - улица Мефодиевская, 11.Замечания в "Харьковских теплосетях" к новым тарифам по "ТЭЦ-3" принимают до 17 сентября.Отметим, ТЭЦ-3 находится на балансе "Харьковских теплосетей". Тепловая энергия, которую она производит, обеспечивает 25% потребности системы централизованного теплоснабжения Харькова в отопительный сезон и до 50% горячего водоснабжения в неотопительный период в семи районах города - Шевченковском, Киевском, Слободском, Московском, Немышлянском, Индустриальном, Основянском.