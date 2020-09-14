По состоянию на 14 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 10 066 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 12 854 случая заболевания COVID-19, из них 8 524 человека находятся под медицинским наблюдением, 4 054 пациента выздоровели, 276 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 сентября в Украине зафиксировано 2 462 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 211 человек умерли, 69 543 - выздоровели.