Основной причиной возникновения пожаров, уничтожающих сотни гектаров природных экосистем Харьковщины, является человеческий фактор. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который существенно повышает штрафы за провоцирование лесных пожаров. Образумит ли это водителя, выбрасывающего окурок на обочину, или хозяина, сжигающего траву на поле?

Люди не знают элементарных вещей

Штрафы вырастут до 30 тысяч

Пожароопасный период продолжается

Причина пожара в Двуречанском районе – поджог?

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту № 3526, принятому Верховной Радой в первом чтении, документом предлагается уточнить полномочия центральных и местных органов власти, предоставить полномочия органам Национальной полиции по рассмотрению дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и во время выполнения сельскохозяйственных работ, усилить административную ответственность, возложить обязанность по предотвращению выжигания сухой растительности и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и пользователей соответствующих территорий и объектов.– Владелец или арендатор той или иной территории должен выполнять правила пожарной безопасности. Возьмем для примера недавний пожар в Нововодолажском районе. Если бы была сделана пропашка около леса, если бы на территории была скошена сухая трава, если бы она была убрана на придомовых территориях, лесной пожар не перекинулся бы так быстро на жилые дома, – говорит начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. – А там все факторы способствовали быстрому распространению огня – и сильный ветер, и отсутствие пахоты, сухостой в полтора метра высотой... Там, где, допустим, проходит высоковольтная линия, соответствующая организация следит за тем, чтобы под ней не росли деревья, убирает мусор и сухую траву с целью предупреждения пожара. Такую же работу поводят и автозаправочные станции, которые стоят около дорог. Этот комплекс мероприятий должен проводить каждый собственник или арендатор территории. Если же он ничего этого не делает, да к тому же не проводит никакой разъяснительной работы среди своих работников, не учит их обращаться с пожарным оборудованием, огнетушителями и т.д., то в случае возникновения пожара именно он будет виноват в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к распространению огня. Приглашайте – мы проведем и разъяснительную работу, и практические занятия.А люди, между тем, не знают элементарных вещей. – как справиться с открытым огнем в быту, например, не говоря уже о пожарах.– Если у вас на сковородке вспыхнуло растительное масло, мало кто знает, что в этом случае нужно выключить огонь и накрыть посуду плотной тканью. Большинство бросится заливать горящее масло водой, чего категорически делать нельзя, потому что оно брызнет во все стороны, в результате может возникнуть пожар, – замечает Игорь Лупандин.Люди не понимают, что свалка недалеко от дома – страшная опасность, если загорится стерня.– Выезжали мы на пожар. Горит сухая трава – огонь подобрался к оврагу и уже спускается по одному из склонов, дно которого полностью покрыто бытовым мусором. Через 15 метров от него – частный сектор. Люди высыпали на улицу, кричат, ругаются: «Мы тут стараемся, поливаем свои заборы, быстрее, ведь сгорит у нас тут все». Меня аж подбросило: а чей это бытовой мусор, чьи это пластиковые бутылки, ветки фруктовых деревьев, бумага, тряпки на дне оврага? Говорю им: «Будем звонить в полицию, составлять админпротокол. Потому что все ваши утрамбованные мусорные залежи в полтора метра высотой будут способствовать распространению огня. А если оно там еще и перегнивает, выделяет газ – взрывной волной вообще сейчас тут все разнесет. Это же вы складировали там свой мусор». Поворачиваю голову – ни одного человека нет, все за калитками попрятались.В тушении пожаров под Чугуевом и в Двуречной помогали волонтеры. По словам Игоря Лупандина, они очень рисковали, поскольку многие из них не знают, как правильно бороться с огнем.– Почему бы волонтерам не объединиться в народные пожарные дружины. Спасатели с удовольствием обучили бы их всем необходимым навыкам, – предлагает он.Законопроектом предлагается внести изменения, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях. Уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 180 до 360 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 3 060 до 6 120 гривен (сейчас – от 30 до 45 минимумов). Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 900 до 1260 необлагаемых минимумов, то есть от 15 300 до 21 420 грн (сейчас – от 60 до 90 ннмдг). Эти же нарушения в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда повлекут за собой наложение штрафов на граждан в размере от 360 до 720 необлагаемых минимумов, или от 6 120 до 12 240 грн, на должностных лиц – от 1260 до 1800 минимумов, то есть от 21 420 до 30 600 гривен.– Это, конечно же, должно дисциплинировать нерадивого водителя, который выбрасывает окурок в лесополосу, или жильцов, которые складируют мусор вблизи домов. Если человек понимает, какое наказание его ждет, безусловно, он трижды подумает, – считает Игорь Лупандин.Между тем пожароопасный период в Харьковской области продолжается, поэтому спасатели обращаются к гражданам с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.В течение пожароопасного периода запрещается:– посещать хвойные леса;– разводить костры в лесах и лесопосадках;– заезжать автомобилем в лес;– курить, бросать в лесах и лесопосадках непогашенные спички или окурки;– оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;– охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;– создавать свалки и сжигать отходы;– сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру 101.За прошедшую неделю на Харьковщине произошло 27 пожаров в лесах. Причина 90% из них, по словам начальника ГСЧС в Харьковской области Анатолия Торяника, – действия людей.Он сообщил, что в Двуречанском районе общая площадь выгоревших лесов составила 405 га и до сих пор существует три очага, которые могут вспыхнуть повторно. Тлеют кустарники, а техника туда добраться не может. Спасатели совершают обход территории.В свою очередь, руководитель Купянского лесхоза Юрий Попченко заявил, что причиной лесного пожара в Двуречанском районе, скорее всего, является поджог, два очага которого на полигоне бытовых отходов обнаружили сотрудники лесхоза. Они первыми начали тушить огонь вместе с местными жителями еще до прибытия спасателей.