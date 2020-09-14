Кабинет министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденном на заседании правительства 9 сентября.
Среди пунктов плана в частности:
– увеличение на шесть месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль в сфере хозяйственной деятельности и проверки бизнеса;
– введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов;
– завершения ликвидации Государственной фискальной службы, а также создание нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления;
– наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли;
– работа с ЕС над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации;
– создание Фонда развития сельских территорий;
– введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство;
– комплексная реформа таможни;
– установка более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах;
– ликвидация ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве;
– продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах;
– разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.