Кабинет министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.

Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденном на заседании правительства 9 сентября.Среди пунктов плана в частности:– увеличение на шесть месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль в сфере хозяйственной деятельности и проверки бизнеса;– введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов;– завершения ликвидации Государственной фискальной службы, а также создание нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления;– наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли;– работа с ЕС над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации;– создание Фонда развития сельских территорий;– введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство;– комплексная реформа таможни;– установка более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах;– ликвидация ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве;– продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах;– разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.