Кабинет министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.

Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденном на заседании правительства 9 сентября.

Среди пунктов плана в частности:

– увеличение на шесть месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль в сфере хозяйственной деятельности и проверки бизнеса;

– введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов;

– завершения ликвидации Государственной фискальной службы, а также создание нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления;

– наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли;

– работа с ЕС над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации;

– создание Фонда развития сельских территорий;

– введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство;

– комплексная реформа таможни;

– установка более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах;

– ликвидация ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве;

– продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах;

– разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

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