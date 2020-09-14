14 сентября на Коммунальном мосту микроавтобус наехал на рабочих.

ЧП произошло в 10.10. Два человека госпитализировали в "неотложку", — сообщил KHARKIV Today директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта."Он прижал их к бордюру, повреждения легкие. Это ушибы у двух рабочих. У одного — голень, у другого — таз. В "четверку" отправили. По предварительной информации, водитель, который их придавил — пьян, а там что полиция скажет", - сказал Забашта.Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 33-летний водитель Mercedes-Benz Vito действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Травмы получили 39-летний и 56-летний мужчины.Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.