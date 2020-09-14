Летом активно готовила сына-второклассника к учебному году: он отъедался фруктами, часами бегал на улице, мы часто ездили отдыхать на водоем. И буквально спустя две недели после начала учебного года я замечаю, что он уже погрустнел, побледнел, стал уставать. Как избежать проблем со здоровьем? Ирина

Специалисты советуют родителям учесть несколько правил. Во-первых, ребенку нужен здоровый сон: школьники часто недосыпают, отчего появляются проблемы со здоровьем. Младшим школьникам нужно спать не меньше 10–11 часов. Сразу наладить сон получается не всегда, в первые недели ребенок может приходить после школы уставший и сонный. Это нормально: ребенку трудно привыкнуть к новому режиму дня, поэтому неплохо бы часок вздремнуть после школы. Если спать не хочет, нужно создать спокойную обстановку без телевизора и интернета.Во-вторых, важно проверить зрение ребенка. Не стоит ждать, пока он сам пожалуется – отведите его на обследование. Особенно стоит обратить внимание на зрение, если ребенок жалуется на боль в голове, наклоняет голову набок, щурится.Важно, чтобы школьник вовремя обедал – здоровой, питательной, богатой витаминами пищей. Расспрашивайте его, что он ел в школе, было ли вкусно. Если есть подозрения, что ребенок не обедает в школе, компенсируйте недостаток необходимых элементов сытными завтраками и ужином.Расскажите малышу, почему важно вовремя ходить в туалет, не терпеть. Объясните: в том, чтобы попроситься на уроке в туалет, нет ничего стыдного. Научите ребенка часто мыть руки – объясните ему, почему это важно, и каждый раз напоминайте, чтобы у малыша выработалась привычка.Медики предупреждают родителей: как бы они ни пытались защитить школьника от заболеваний, уберечь малыша в течение года вряд ли удастся. Если утром перед школой малыш кашляет или плохо себя чувствует, лучше оставить его дома.Обязательно напомните о безопасности. Прогуляйтесь школьным маршрутом, проанализируйте вместе с ребенком, какие опасности могут подстерегать его на пути в школу и как их избежать.Не отпускайте маленьких детей в школу без присмотра. Не думайте, что старший брат или сестра смогут обеспечить контроль и полную безопасность: на самом деле отвлекающих факторов для 7–12-летних детей множество, в этом возрасте они еще не умеют брать на себя ответственность. Напомните ребенку, что нельзя говорить с посторонними и идти с ними на контакт.Очень важна для малыша физическая нагрузка. Начните делать с ребенком утреннюю зарядку, запишите его в спортивную секцию, играйте в игры, которые способствуют физическому развитию.