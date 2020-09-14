Александр Фильчаков сегодня, 14 сентября, был представлен коллективу Харьковской областной прокуратуры в качестве руководителя. Напомним, Фильчаков был назначен на должность областного прокурора в октябре 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, Фильчаков прошел аттестацию, в связи с чем его назначили на должность заново.Областного прокурора представила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что для всех прокуроров был непростой год, год больших перемен. В региональных прокуратурах завершилась реформа, главная задача которой - сохранение коллектива профессионалов, которые оперативно и эффективно выполняют свою работу.Комментируя работу Фильчакова, Венедиктова отметила, что результаты за прошедшее полугодие свидетельствуют о действительно эффективной работа, а также пожелала сил, призвав всех прокуроров добросовестно выполнять свои функции и стоять на страже правопорядка.