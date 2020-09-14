Харьковчанин предлагает ввести возможность оплаты проезда в метрополитене при помощи платёжной карты.

По мнению автора петиции, нововведение поможет уменьшить очереди, сделать метрополитен комфортнее и получить еще один канал для оплаты.На сайте Харьковского горсовета в понедельник, 14 сентября, появилась петиция, в которой предлагается ввести возможность оплаты проезда в подземке с помощью банковской карты.По словам автора инициативы Дмитрия Петренко, расплатиться за проезд в метро таким способом люди могут во многих странах мира."Предлагаю ввести возможность оплаты проезда в харьковском метрополитене при помощи платёжной карты (при покупке билета, а также бесконтактно непосредственно на турникете)", – написал мужчина.По мнению Петренко, нововведение поможет уменьшить очереди, сделать метрополитен комфортнее.11 сентября возможность оплатить проезд в подземке с помощью банковской карты появилась в Днепре. Таким образом, Харьков остался единственным городом, где такой возможности еще нет.Чтобы мэрия рассмотрела предложение, за три месяца подписи под ним должны поставить не менее 5 000 человек.