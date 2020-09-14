В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4075, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов.

Как сообщается на сайте парламента, автор проекта закона – депутат от "Слуги народа" Дарья Володина – предлагает дополнить соответствующей нормой статью 6 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".Речь идет о том, что право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса (ЕСВ).Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать к своевременному выполнению финансовых обязательств.Проект закона был зарегистрирован в Раде 8 сентября, а уже 9 сентября направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.