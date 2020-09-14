С 1 августа харьковчане могут сами выбирать поставщика газа. Охота на потребителя уже началась – снабжающие компании предлагают клиентам различные тарифы и акции – как на отопительный сезон, так и на целый год вперед. Где искать альтернативу газсбыту, у кого выгоднее покупать голубое топливо на зиму и как не потерять субсидию?

Поставщики сами найдут клиентов

У кого выгоднее покупать газ на зиму

Как сменить поставщика газа без хлопот

Как не потерять субсидию

Жительница Харьковской области Татьяна уже перешла на услуги альтернативного поставщика газа. Говорит, утомил некачественный сервис, а посему решила воспользоваться открывшейся возможностью и попробовать что-то новое.– Я несколько лет жила в Европе, там рынок природного газа для бытового потребителя открыт уже давно. Люди сами выбирают поставщика газа, сравнивая предлагаемые тарифы, условия, наличие удобных сервисов и т.д. Почему бы и мне не попробовать? – рассказывает харьковчанка. – Альтернативные компании пришлось гуглить в интернете – какого-то специального реестра, где указаны поставщики газа, работающие с населением, у нас нет. Бросила клич в «Фейсбуке» – мол, помогите сделать выбор. Спасибо моим виртуальным друзьям – набросали кучу информации и дельных советов. Сидела, разбиралась и в результате заключила договор с новым поставщиком на полгода – посмотрим, как пойдет. Возможно, «старый друг» окажется не лучше «новых двух».По информации консультационного центра для населения «ГазПравда», на сегодняшний день в Украине около 50 компаний, которые готовы продавать газ населению. Всего же лицензии на торговлю голубым топливом имеют более 500 компаний, однако не все из них построили необходимую инфраструктуру для работы с бытовыми клиентами – контакт-центры, системы формирования платежек и пр.Единого сервиса, где можно было бы сравнить предложения разных поставщиков, в Украине пока действительно нет. Скорее всего, он появится чуть позже, в процессе дальнейшего развития газового рынка.Однако эксперты уверяют: клиентам не стоит переживать, новые поставщики найдут их, потому что заинтересованы привлечь потребителей и продавать им больше газа.Некоторые компании уже открыли охоту на потребителя, объявив заманчивые акции на любой вкус.К примеру, региональные компании по сбыту газа, принадлежащие облгазам и объединенные под брендом РГК, предложили тариф «Твоя энергонезависимость». Если подключиться до 15 сентября, то его цена составит 5 грн за кубометр, а если после – 5,50 грн. При этом тариф предусматривает стопроцентную предоплату стоимости прогнозного объема газа за шесть месяцев. Таким образом, потребителю придется заплатить за газ на полгода вперед. Кроме того, сверхнормативные объемы придется оплачивать по рыночным ценам.Поставщик «Статус энерго» предлагает тариф на шесть месяцев, который также предусматривает стопроцентную предоплату и отдельные, рыночные цены сверхурочных объемов. Его цена – 5,80 грн за кубометр, если подключиться до 15 сентября, и 6,80 грн за кубометр – если подключиться до 30 сентября.Компания ETG.ua заманивает потребителей тарифным планом на отопительный сезон «Теплый дом». При подключении до 25 сентября предполагается цена 4,69 грн за кубометр. За весь прогнозный объем на шесть месяцев отопительного сезона требуется внести стопроцентную предоплату. Но если потребитель использует больше газа, чем прогнозировалось, цена останется прежней – на уровне 4,69 грн за кубометр.Газопоставляющая компания «ПЭК «Топэнерго» предлагает газ с 1 октября по 30 апреля по цене 4,2 грн за кубометр при условии подключения до 15 сентября. Однако действует предоплата, а сверхурочные объемы надо будет оплачивать по рыночным ценам.Впрочем, есть варианты и без предоплаты. В частности, годовой тариф, но с помесячной оплатой, предлагает «Нафтогаз». Цена – 4,73 грн за кубометр, если подключиться до 15 сентября, и 5,24 грн – если подключиться до 30 сентября. Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение года. Потребитель будет платить фиксированную цену за газ 4,73 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления по сравнению с заказанными объемами. В «Нафтогазе» объясняют: тарифом «Годовой» стремились создать для потребителей инструмент страховки от роста цен, определенную гарантию от колебаний на рынке газа.Свой тариф без предоплаты под названием «Прогнозируемый» имеет и газопоставщик «Аскания энерджи». Цена – 5,5 грн за кубометр с октября по апрель при условии подключения до 25 сентября. Альтернативный тариф «Экономный» предполагает цену 5,25 грн за кубометр при условии подключения до 25 сентября. Но здесь уже нужна стопроцентная предоплата, а объемы сверх нормы надо будет оплачивать по рыночным ценам.Согласно правилам, установленным НКРЭКУ, потребителю, который намерен сменить поставщика газа, нужно всего лишь поддать заявление новому поставщику, можно даже в электронном виде.Новый поставщик, получив заявление-присоединение, не позднее чем на третий рабочий день со дня его получения направляет сообщение о намерении бытового потребителя сменить поставщика природного газа на информационную платформу оператора газотранспортной системы. При этом действующий поставщик на той же информационной платформе автоматически получает уведомление о намерении его потребителя заключить договор поставки природного газа с другим поставщиком. Таким образом, контактировать с действующим поставщиком клиенту не придется и получать справку об отсутствии задолженности он не обязан. Договор о поставках газа со старым поставщиком разрывается автоматически с момента заключения договора с новым. Прежний поставщик через шесть недель выставляет окончательный счет, который потребитель обязан оплатить в течение десяти дней.При этом новый поставщик вправе отказать потребителю в заключении договора при наличии долгов перед старым поставщиком. В то же время факт наличия долгов больше не является помехой для процедуры смены поставщика. Если клиент признает долги, их нужно оплатить или реструктурировать. Однако если человек не согласен с начислениями за потребленный газ, например, из-за применения так называемых тепловых коэффициентов, то долговой вопрос можно и нужно решать в судебном порядке. При этом подобные споры и судебные процессы не должны стать помехой смене поставщика. Потребитель вправе выбрать себе новую компанию – поставщика топлива.Если поставщик согласен заключить договор с потребителем, он вносит информацию о новом потребителе в свой реестр и уже со следующего дня начинает осуществлять поставки. Действие договора с действующим поставщиком автоматически прекращается на следующий день после регистрации потребителя в реестре нового поставщика. То есть действующий поставщик осуществляет поставку голубого топлива потребителю в день начала поставок новым поставщиком – таким образом потребителю обеспечивается бесперебойное газоснабжение.Начало поставок голубого топлива новым поставщиком происходит не позднее 21 дня с момента регистрации заявления-присоединения потребителя. После завершения процедуры смены новый поставщик в течение трех рабочих дней письменно уведомляет бытового потребителя о дате, с которой осуществляется поставка природного газа.Кстати, при смене поставщика прокладывать новые трубы не требуется. Трубами занимаются не газоснабжающие компании, а операторы газораспределительных сетей (облгазы). Сменить облгаз нельзя, поскольку в каждом регионе это естественная монополия. То есть труба одна, а использовать ее для поставки газа могут сотни поставщиков.С открытием рынка газа для населения с 1 августа некоторые потребители, которые сменили поставщика, столкнулись с проблемой потери льгот или субсидий. В Минсоцполитики объяснили: это произошло из-за отсутствия информации о смене поставщика в органах социальной защиты населения.– Для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно органы социальной защиты населения получают от исполнителей услуг сведения об обеспеченности граждан услугами, о размере цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за эти услуги, в том числе за поставку и распределение природного газа, – сообщили Минсоцполитики. – Органы соцзащиты получают указанные сведения на основании информации от льготников и субсидиантов о наборе оказываемых им жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий-поставщиков (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.).Чтобы избежать невыплаты льгот или субсидий в будущем, следует в кратчайшие сроки уведомлять органы социальной защиты населения о смене исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в частности поставщика природного газа. В таком случае управление соцзащиты сможет в течение пяти дней запросить информацию у нового поставщика о его ценах, а люди вовремя получат свои льготы или субсидии.Пользователям, которые не имеют субсидий и льгот, уведомлять органы социальной защиты о смене поставщика газа не требуется.