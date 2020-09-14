Возможно, новый астропрогноз поможет вам принять правильные решения и добиться успеха.

Вы вынуждены будете отложить дело, имеющее первостепенную важность, и заняться чужой проблемой. Завтра придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.Придется принять важное решение, причем желательно это дело не откладывать. Завтра вы можете по простоте душевной допустить промах, который может плачевным образом сказаться на дальнейших событиях.У вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Завтра умерьте щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом.Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию – можете натворить немало глупостей. Завтра у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться.У вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять чувства реальности. Завтра от вас потребуют уступок, причем так, как будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется.Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и окружающим. Главное – не заработайте репутацию Сусанина. Завтра, возможно, придется принять непростое решение, которое повлечет за собой некоторое ограничение свободы.Не принимайте сейчас окончательных решений – еще не известны все детали. Завтра что-то должно произойти, ваша задача – быть в курсе событий, тогда не придется жалеть об упущенных возможностях.Вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться. Завтра отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет».Похоже, придется на время забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы будете добросовестно заниматься чужими проблемами. Завтра стремление к альтруистическим поступкам не даст вам посидеть спокойно.Сегодня нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Завтра переполняющие вас чувства, мысли и идеи будут рваться наружу. Не сдерживайте себя. Окружающие поймут вас даже без слов.Удача будет сопутствовать вам, но некоторые усилия приложить все-таки придется. Ждать неоправданных подарков от судьбы не стоит. Завтрашний день лучше провести в компании добрых друзей.Ваша жизнь в эти дни будет похожа на бег с препятствиями – они будут мелкими, но в большом количестве. Завтра вы более всего будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе.