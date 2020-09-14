По факту коррупции чиновника составлены четыре протокола.Как сообщают журналисты Kharkiv Today, со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции, Владимиру Клюцевскому придется отвечать в суде за выявленные факты коррупции, согласно которым, в октябре и декабре 2018 года, чиновник неоднократно выписывал самому себе премии.
В отношении Клюцевского составили протоколі по ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований о предотвращении коррупции и урегулирование конфликта интересов) Кодекса Украины об административных нарушениях.