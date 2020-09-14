Генеральная уборка – это целый процесс, к которому нужно относиться ответственно, поэтому для многих настрой желания и настроения на уборку происходит в течение всей неделей, а у многих просто нет времени для такого тщательного процесса.

Сухая и влажная уборка пола;

Уборка бытовой техники снаружи;

Мойка всех шкафчиков и тумбочек;

Вынос мусора до 5 килограмм;

Очистку мягкой мебели и ковров до состояния былой свежести;

Очистку унитазов, раковин, биде и смесителей.

Какой вид уборки вас интересует;

Общая квадратура помещения;

Какова степень загрязнения;

Дополнительные услуги.