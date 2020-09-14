Генеральная уборка – это целый процесс, к которому нужно относиться ответственно, поэтому для многих настрой желания и настроения на уборку происходит в течение всей неделей, а у многих просто нет времени для такого тщательного процесса.И, чтоб избежать всего неприятного и тягостного советуем обратиться к команде профессионалов компании «Уборка 24», которая проведёт генеральную уборку, и самое главное обеспечит вам уйму свободного от уборки времени.
Генеральная уборка квартир, в которую входят следующие пункты:
- Сухая и влажная уборка пола;
- Уборка бытовой техники снаружи;
- Мойка всех шкафчиков и тумбочек;
- Вынос мусора до 5 килограмм;
- Очистку мягкой мебели и ковров до состояния былой свежести;
- Очистку унитазов, раковин, биде и смесителей.
Это не всё, ведь во время генеральной уборки убирается буквально каждая частичка вашей квартиры, мы проберёмся в самые труднодоступные места и с помощью профессиональной и мощной техники очистим даже самую въевшуюся грязь.
Компания уже не первый год занимается этим делом и исправно экономит вам время, мы готовы взяться за самую трудоёмкую уборку, ведь это лишь подчёркивает наш статус профессионалов своего дела. Время принесёт вам больше даров, если вы правильно его используете, поэтому позвольте нам заняться своей работой, а вы двигайтесь дальше в покорении своих амбиций.
Стоимость услуг клининговой компании «Уборка 24»
Цена всей уборки зависит от некоторых факторов, среди которых:
- Какой вид уборки вас интересует;
- Общая квадратура помещения;
- Какова степень загрязнения;
- Дополнительные услуги.
Всё это учитывается при конечной стоимости всей уборки. Генеральная уборка квартир происходит по тем же параметрам, на сайте вы сможете с помощью калькулятора всё посчитать, а если вам нужно более подробная информация, то всегда можно нам позвонить или оставить заявку на сайте, после чего вам позвонят и всё уточнят.