14 сентября, Апелляционный суд удовлетворил иск о пересмотре количества избирательных округов в Харькове.

Напомним, 5 сентября члены комиссий, вопреки решению рабочей группы Территориальной избирательной комиссии, «нарезали» вместо девяти избирательных округов - семь.После того, как Окружной административный суд отклонил иск, отказавшись приводить в соответствие количество избирательных округов к количеству районов Харькова, было принято решение подать апелляцию.Так, сегодня, 14 сентября, в Апелляционном административном суде Харькова состоялось заседание по этому делу. По итогам заседания Апелляционный административный суд направил снова иск на рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку тот в неполной мере выяснил обстоятельства, которые имеют значение для дела.«Укрупнив округа, власть создала для себя возможность подготовить определенные способы фальсификации выборов. А главное - это лишит харьковчан права иметь представителей в конкретных районах. Харьковчане, и в целом украинцы, должны знать, что за свои права нужно бороться. Пусть эта ситуация будет тому примером», - отметил член политсовета партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Андрей Спасский.