36-летний житель города Мерефа в течение года оказывал свой гараж наркозависимым лицам для употребления наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, во время обыска полицейские обнаружили 10 пластиковых бутылок с концентратом маковой соломки и 5 медицинских шприцев, два из которых были заполнены жидкостью коричневого цвета. На момент осмотра в помещении находились 38 и 44-летние мужчины. Хозяин признался полицейским, что он действительно предоставлял свой гараж для изготовления и употребления наркотиков.Изъятые доказательства правоохранители отправили на экспертное исследование.По данному факту следственными Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишение свободы.