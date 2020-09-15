Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, сообщение о краже в селе Вертеевка Богодуховского района поступило правоохранителям от владельца дома. По словам потерпевшего, неизвестные проникли на территорию дачного хозяйства, сорвали замок и украли електрокосу, бензопилу, болгарку, индукционную печь и другое имущество."Работники сектора криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленников. Ими оказались неоднократно судимые 30 и 45-летние жители Богодуховского района, которые уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.У них изъяли електрокосу и бензопилу, которые вернули владельцу. Другие похищенные вещи правонарушители продали, а полученные деньги потратили на собственные нужды", - сообщают в отделе коммуникации ГУНП.Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчинам грозит до шести лет заключения.