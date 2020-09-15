Об отключении сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Пятисотницкая, 22, пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2,3), ул. Радиотехническая (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №6), ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 15.09.20 г.ул. Мира, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 15.09.20 г.ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 16.09.20 г.пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 56/3 (п. №2, стояк) до 20:00 15.09.20 г.ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 15.09.20 г.ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (стояк), ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №6) до 20:00 15.09.20 г.ул. Старопрудная, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.09.20 г.ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 6 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №7, стояк) до 20:00 15.09.20 г.