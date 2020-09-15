О том, что думают по поводу инициативы депутатов простые харьковчане рассказала Елена Павличенко в "Типа Новости".


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