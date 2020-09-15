Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств, а также подделку рецептов.

Как рассказали в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что 42-летний мужчина длительное время занимался подделкой рецептурных бланков для приобретения сильнодействующих лекарственных средств и препаратов с целью сбыта.Мужчину разоблачили во время очередной перевозки 75 упаковок сильнодействующих лекарственных средств, которые обнаружили в багажнике автомобиляЕсли вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.