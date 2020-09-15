Некоторые потребители считают, что изменение цвета газа может свидетельствовать о его не качественных показателях, однако в компании опровергают это.Как рассказали в пресс-службе предприятия, на самом деле изменение цвета горения газа в плите - сигнал владельцу домовладения срочно обратить внимание на опасность.
Почему природный газ меняет цвет:
- Обогрев помещения с помощью газовой плиты или длительное пользование плитой без проветривания помещения.
- Неисправность газового оборудования, дымовых или вентиляционных каналов.
- Газовое оборудование требует технического обслуживания.
- Газовые приборы были самостоятельно установлены или заменены потребителем.
Высокая влажность в помещении. Как это предотвратить:
- Выключить газовые приборы и тщательно проветрить помещение.
- При неисправном дымоходе или вентканале обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешение на ремонт и обслуживание дымоходов или к балансодержателю многоквартирного дома, который организует обслуживание вентканалов и дымоходов.
- Обратиться в специализированную организацию для ремонта, обслуживания газовых приборов, их замены.
К изменению цвета газа приводит его неполное сгорание. Это может произойти из-за проблем с газовым оборудованием, неисправности дымоходов/вентканалов, закупоренных окон при пользовании газовыми приборами, отопления плитой. При неполном сгорании газа в помещении, незаметно для потребителя, накапливается угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление наступает почти незаметно.
Концентрация угарного газа в помещении 0,1% опасна для жизни человека.