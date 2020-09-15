Некоторые потребители считают, что изменение цвета газа может свидетельствовать о его не качественных показателях, однако в компании опровергают это.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, на самом деле изменение цвета горения газа в плите - сигнал владельцу домовладения срочно обратить внимание на опасность.

Почему природный газ меняет цвет:

  • Обогрев помещения с помощью газовой плиты или длительное пользование плитой без проветривания помещения.
  • Неисправность газового оборудования, дымовых или вентиляционных каналов.
  • Газовое оборудование требует технического обслуживания.
  • Газовые приборы были самостоятельно установлены или заменены потребителем.

Высокая влажность в помещении. Как это предотвратить:

  • Выключить газовые приборы и тщательно проветрить помещение.
  • При неисправном дымоходе или вентканале обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешение на ремонт и обслуживание дымоходов или к балансодержателю многоквартирного дома, который организует обслуживание вентканалов и дымоходов.
  • Обратиться в специализированную организацию для ремонта, обслуживания газовых приборов, их замены.

К изменению цвета газа приводит его неполное сгорание. Это может произойти из-за проблем с газовым оборудованием, неисправности дымоходов/вентканалов, закупоренных окон при пользовании газовыми приборами, отопления плитой. При неполном сгорании газа в помещении, незаметно для потребителя, накапливается угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление наступает почти незаметно.

Концентрация угарного газа в помещении 0,1% опасна для жизни человека.

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