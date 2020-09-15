Некоторые потребители считают, что изменение цвета газа может свидетельствовать о его не качественных показателях, однако в компании опровергают это.

Обогрев помещения с помощью газовой плиты или длительное пользование плитой без проветривания помещения.

Неисправность газового оборудования, дымовых или вентиляционных каналов.

Газовое оборудование требует технического обслуживания.

Газовые приборы были самостоятельно установлены или заменены потребителем.

Выключить газовые приборы и тщательно проветрить помещение.

При неисправном дымоходе или вентканале обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешение на ремонт и обслуживание дымоходов или к балансодержателю многоквартирного дома, который организует обслуживание вентканалов и дымоходов.

Обратиться в специализированную организацию для ремонта, обслуживания газовых приборов, их замены.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, на самом деле изменение цвета горения газа в плите - сигнал владельцу домовладения срочно обратить внимание на опасность.К изменению цвета газа приводит его неполное сгорание. Это может произойти из-за проблем с газовым оборудованием, неисправности дымоходов/вентканалов, закупоренных окон при пользовании газовыми приборами, отопления плитой. При неполном сгорании газа в помещении, незаметно для потребителя, накапливается угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление наступает почти незаметно.Концентрация угарного газа в помещении 0,1% опасна для жизни человека.