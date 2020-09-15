77-летний мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 14 сентября в 23:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Волчанск.Прибыв на место вызова пожарные обнаружили, что горит хозяйственный сарай. А во время пожара получил ожоги рук 77-летний владелец дома, который самостоятельно пытался потушить пламя. От медицинской помощи он отказался.В 23:30 пожар был локализован, а в 00:25 полностью ликвидирован.Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.