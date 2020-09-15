Пожарные сообщают о 46 возгораниях за сутки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, На территории Харьковской области 14 сентября возникло 46 возгораний на площади около 23,5 гектара.Среди наиболее серьезных пожаров по словам спасателей стало возгорание возле городской свалки в Изюмском районе, на тушение которого пожарным понадобилось почти четыре часа, а также пожар в поселке Лебяжье, где горела хвойная подстилка на территории более 4,5 гектар.Едва ли не единственной причиной возникновения пожаров, по словам пресс-службы ГСЧС, стал человеческий фактор.