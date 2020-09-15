Предприятие более пяти лет игнорировало выплаты за аренду земли.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, участок земли был предоставлен обществу с ограниченной ответственностью для строительства центра детского досуга и автостоянки. Стоимость участка, расположенного в Шевченковском районе, по оценкам экспертов составляет более 10 млн грн.Однако компания не выполняла условия договора и не платила арендную плату за пользование земельным участком с 2015 года. Кроме того, указанный земельный участок по состоянию на настоящее время вопреки условиям договора не был застроен. Это стало основанием для направления соответствующего иска в суд, который принял доводы прокуратуры и вернул землю в собственность громады города.