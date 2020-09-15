Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского городского совета к частному предприятию о расторжении договора аренды земли, возвращении земельного участка, расположенного по проспекту Александровскому Немышлянского района площадью 0,3 га, территориальной общине города Харькова и взыскании более 1 млн грн задолженности по арендной плате с учетом начисления штрафных санкций.

Решением Харьковского городского совета сроком до 2023 года частному предприятию был предоставлен в аренду земельный участок коммунальной собственности площадью 0,3 га за счет земель жилой и общественной застройки для эксплуатации и обслуживания нежилого здания. На основании этого решения был заключен договор аренды земли.«Согласно условиям договора арендная плата за спорный земельный участок вносится ежемесячно и составляет 550 тыс. 332 грн в год. В случае неуплаты аренды в сроки, установленные в договоре, в 10-дневный срок начисляются штрафные санкции. Последняя налоговая отчетность предоставлялась фирмой за 2014 год»,– сообщили в пресс-службе суда.Учитывая существенные нарушения условий договора, суд считает требования истца о расторжении договора, возврате земельного участка в собственность города и взыскании более 1 млн грн задолженности по арендной плате правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.