Три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США в понедельник, 14 сентября, снова вошли в воздушное пространство Украины.

В сопровождении украинских истребителей они взяли курс к акватории Черного моря для совместных действий с государствами-партнерами в сфере коллективной безопасности, сообщили в Минобороны.В ведомстве заверили, что подобные патрулирования будут регулярными. Миссии B-52 в украинском небе – часть запланированного развертывания шести американских стратегических бомбардировщиков на базе Фейрфорд Королевских ВВС.«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», - пояснили в министерстве.Предыдущий полет над территорией Украины американские B-52 совершили 4 сентября. От границы с Польше до Черного моря и обратно их сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.