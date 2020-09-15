Харьковская область не соответствует двум из трех критериев, нужных для ослабления карантина.

По состоянию на 15 сентября, наш регион не может смягчить карантинные ограничения. За последние две недели выявили 144,3 новых случая COVID-19 на 100 тысяч населения (при норме меньше 40 новых случаев). Вчера, 14 сентября, загруженность коек первой волны, которых в Харьковской области 2068, превысила норму в менее 50%, заняты 1065 коек или 51,5%. Данные опубликованы на сайте Министерства охраны здоровья.Не выходит за пределы нормы показатель охвата тестированием — 91,9 (норма — более 24 на 100 тысяч населения).Также, как и Харьковская область, не могут смягчить карантин: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.