Правильно подобранные колготки способны не только согревать, но и скрывать небольшие дефекты фигуры и даже заряжать бодростью на целый день. Что такое колготки со «спецэффектами»?

Колготки – завершающий штрих любого изысканного наряда. Покупать их желательно в специализированных магазинах белья, а не на уличных раскладках. Уважающий себя производитель обязательно использует упаковку высокого полиграфического качества, укажет на ней не только размер, но и цвет, состав материала, адрес изготовителя. Сами колготки ни в коем случае не будут скомканы или свернуты в трубочку, а выглажены и сложены особым образом, чтобы свести к минимуму неизбежную деформацию.Кстати, правильно подобранные колготы способны не только согреть, но и убрать живот. Какими еще «спецэффектами» они обладают?в состоянии скрыть небольшие дефекты фигуры, уменьшить объем талии и бедер, «убрать» живот. Они незаменимы при нынешней моде на платья облегающего силуэта и вызывающе короткие юбки. Выпускаются такие колготки в двух вариантах: с утягивающими шортиками и трусиками (для мини-юбок).оправдывают свое название благодаря особому плетению узелками, которые при ношении стимулируют кровообращение и потому в целом способны поддерживать бодрость и хорошее самочувствие в течение дня.предназначены для аэробики, шейпинга. Они гораздо плотнее обычных, эластичные, упругие, не собираются складками, выпускаются в широкой цветовой гамме.