Лоукостер Wizz Air уменьшил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.Об этом сообщает Lowcostavia.
Под сокращение попали десятки рейсов из Украины - 12 маршрутов отменены до марта 2021 года, еще больше направлений пока приостановлено до конца октября. Вот список рейсов Wizz Air, отмененных до конца марта 2021:
Киев - Афины
Киев - Салоники
Киев - Нюрнберг
Львов - Ларнака
Львов - Будапешт
Харьков - Катовице
Харьков - Будапешт
Запорожье - Вильнюс
Запорожье - Дортмунд
Запорожье - Будапешт
Одесса - Берлин отмененяется с 23 октября
Одесса - Будапешт отменяется с 24 октября
Еще ранее Wizz Air отменил до марта 2021 года рейсы из Киева в Ганновер и Лейпциг, из Львова в Копенгаген, Биллунн и Гамбург, из Запорожья в Вену и Милан и из Харькова в Таллинн.