Нынешняя некомпетентная власть должна уйти, освободив место профессиональным руководителям. Об этом сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявил в Харькове, где находился с рабочей поездкой.

Юрий Бойко отметил, что нынешняя власть не в состоянии предложить ни одного грамотного решения по выходу страны из кризиса. Все, что она может, – это брать кредиты, повышать тарифы и цены, сокращать финансирование субсидий. При том, что многие украинцы после карантина остались без работы и без средств к существованию.По словам политика, кризис, связанный с непрофессионализмом власти, вместе с экономическим кризисом загоняют реальный сектор в тупик, а людей – в безысходность.– Когда мы видим, что предприятие душат налогами, проверками, не дают кредитов, не дают доступных энергоносителей, блокируют работу на внешних рынках за счет бюрократических препятствий, то это – как раз то, чего не надо делать. Но это то, чем занимается сегодняшнее правительство. Оно гробит экономику. Сегодня мы видим, что идет процесс деиндустриализации нашей страны и по Харькову это особенно заметно, потому что Харьковщина всегда была промышленным регионом с очень высоким интеллектуальным и промышленным потенциалом, – отмечает сопредседатель ОПЗЖ.На Харьковщине есть люди, которые знают, как обеспечить защиту граждан, помочь предприятиям, умеют поднимать производство. Среди них – член политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андрей Спасский.– У нашей партии есть пошаговый антикризисный план, который решает сразу несколько задач: обеспечивает социальную защиту граждан, поддержку экономики и бизнеса, а главное – показывает, за счет чего взять на это деньги. Харьков – промышленный город, крупный научный центр и здесь есть ряд проблемных вопросов, которые нужно немедленно решать, и мы готовы это сделать, – говорит Андрей Спасский.