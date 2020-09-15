Официальные результаты выборов президента Беларуси не отображают реального волеизъявления беларуских граждан, говорится в заявлении, принятом сегодня, 15 сентября, Верховной Радой.

Заявление поддержали 228 нардепов, против проголосовали 28, воздержался 21 нардеп.Верховная Рада не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Рада отметила отказ в регистрации кандидатов, запугивание и заключение под стражу оппонентов, создание препятствий международным наблюдателям, непрозрачный подсчет голосов и полный контроль власти над ЦИК.Рада осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси и потребовала освободить всех задержанных.В заявлении говорится, что Рада присоединяется к оценкам Евросоюза о недемократичности беларуских выборов и поддерживает введение санкций за фальсификацию результатов и применение насилия.Рада решительно осудила и назвала неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан, отбросила обвинения Украины со стороны Беларуси в причастности к дестабилизации обстановки в стране и назвала недопустимыми любые попытки привлечь Россию и ОДКБ к урегулированию ситуации в РБ.Парламент призвал власти Беларуси к равноправному диалогу с обществом для поиска мирных путей выхода из кризиса, одним из которых могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием международных наблюдателей и ведущих европейских институций.