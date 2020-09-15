По состоянию на 15 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 10 322 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 13 161 случай заболевания COVID-19, 8 737 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 143 пациента выздоровели, 281 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 сентября в Украине зафиксировано 2 905 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 159 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 264 человека умерли, 70 810 - выздоровели.