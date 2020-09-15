КП Міськелектротранссервіс закупило одну из последних моделей iPhone 11 256 Purple Dual Sim за бюджетные деньги. Там даже объяснили, зачем.

На покупку смартфона за 25 860 грн через систему ProZorro обратила внимание общественная организация Харьковский антикоррупционный центр. Там отметили, что КП является убыточным — за первое полугодие 2020 года Міськелектротранссервіс потерял 64,3 млн грн. Отдельно были куплены еще защитное стекло и чехол. Суспільне обратилось к директору КП Владиславу Власенко. Он объяснил, что айфон необходим для работы бухгалтерии.— Знаете, как для главного бухгалтера, который постоянно работает с банками, документами, в Интернете, просматривает таблицы — именно то, что нужно. И предприятие с привлечением, где только фонд заработной платы около 13 млн грн в месяц, наверное, может один раз купить качественный телефон главному бухгалтеру.В сегодняшней жизни — это как ручки и карандаши. Думаете, коммунальное предприятие — это что? Дикие люди с лопатами и в телогрейках? Это люди, которые проектирует и строят системы, у нас есть инженеры, мы люди, которые живут в современном мире, — рассказал Власенко.Также он объяснил, что была необходима именно последняя модель только потому, что в ней есть «те параметры, которые необходимы [для работы]».