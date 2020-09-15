В 2021 году алгоритм вызова скорой помощи в Украине изменится. Скорость приезда машины будет зависеть от категории, которую присвоят вызову.

В следующем году в скорой помощи изменится алгоритм работы: вызовы разделят на категории, скорые смогут приезжать на вызов из других областей, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.По словам министра, будут введены четыре категории вызовов: критические, экстренные, неотложные и непрофильные. Такое разделение будет напрямую влиять на время приезда скорой. Если вызов критический, машина, по словам Максима Степанова, должна приехать мгновенно.Министр отметил, что если сейчас в нормы времени укладываются 31% выездов, то в 2021 году планируется довести этот показатель до 60%, в 2022-м – до 75%, в 2023-м – до 85%.Кроме того, в 2021 году будет введено понятие экстерриториальности на границах областей: на вызов должна приехать скорая, которая находится ближе к пациенту, даже если она из другого региона.– Будут четко определены маршруты для скорых – в какое медицинское учреждение нужно везти больного в зависимости от его состояния, – говорит глава МОЗ.