В государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» было проведено судебное заседание в режиме видеоконференции.

Плановое судебное заседание состоялось в связи с представлением адвоката осужденного Александра К. на приговор суда. По представлению защиты рассматривался вопрос об уменьшении назначенного срока наказания.Всего с начала текущего года в государственном учреждении проведено 171 судебное заседание в режиме видеоконференции, за период карантина – 115 судебных заседаний, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение в учреждении судебных заседаний в режиме видеоконференции во время карантина позволяет уменьшить риск занесения и распространения в учреждении острых респираторных вирусных инфекций и позволяет осужденным участвовать в судебных заседаниях.