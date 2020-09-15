Врач, профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун рассказал о полезности яблок, но предупредил, что их полезный эффект проявляется только при правильном употреблении.

Врач назвал ряд полезных свойств яблок, пишет издание Sohu («Соху»). Эти фрукты обладают способностью предотвращать развитие рака, нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, повышать иммунитет человеческого организма.В то же время ученый констатирует, что для здоровья полезнее есть яблоки не в свежем виде, а приготовленными на пару или отварными. Пищевая ценность таких яблок намного выше, подчеркнул специалист.Также медик назвал опасный способ есть яблоки – это их употребление в сочетании с продуктами, богатыми крахмалом. Китайский врач пояснил, что усвоение крахмалистой пищи стимулирует выделение желудком кислоты, а яблоки сами по себе содержат много органических кислот. Таким образом сочетание этих продуктов может провоцировать развитие нарушений, обусловленных чрезмерной кислотностью, повреждать нежную слизистую пищеварительных органов.