В минувший четверг, 10 сентября, после прохождения ПЦР-тестирования на Covid-19 харьковские баскетболисты взяли курс на Запорожье для участия в традиционном предсезонном турнире «Мемориал Вячеслава Гаврилова». Однако от участия в соревнованиях пришлось отказаться – у двух игроков был обнаружен коронавирус.

Свой дебютный поединок в Запорожье обновленная команда должна была провести в пятницу, 11 сентября, против фаворита турнира СК «Прометей». В субботу планировалась игра против хозяев площадки БК «Запорожье», а в заключительный игровой день подопечным Олега Манойленко должен был противостоять МБК «Николаев».Перед отправлением в Запорожье «Харьковские соколы» прошли ПЦР-тестирование на Covid-19. Уже вечером врачи команды получили результаты – у двух игроков они оказались положительными.Согласно медицинскому протоколу о проведении соревнований руководством клуба было принято решение отказаться от участия в турнире и сразу вернуться в Харьков.В Харькове все игроки и административный штат команды отправились на самоизоляцию. Баскетболисты, получившие положительные результаты тестирования, находятся под наблюдением врачей. Уже через несколько дней весь состав команды снова пройдет ПЦР-тестирование.«Харьковские соколы» начали полноценную подготовку к новому сезону 26 августа. Именно в этот день команда собралась в полном составе – и прошлогодние игроки, и новые.После двух недель тренировок главный тренер «Соколов» Олег Манойленко остался в целом доволен комплектацией команды.– В этом году у нас другая команда. Более мобильная, без тяжелого центра. Доволен ли? Многое зависит и от финансовой составляющей. В рамках существующего бюджета мы хорошо укомплектовали команду: у нас десять достаточно опытных игроков и два молодых парня, за которыми мы пока наблюдаем, – отметил Олег Манойленко в интервью клубной пресс-службе. – В первую очередь мы искали первый номер. Это многолетняя проблема украинского баскетбола. Даже в сборной конкуренция за первую позицию невелика. Потому для нас важен был игрок на эту позицию. Далее, нам был нужен пятый номер. Скорее даже пятый-четвертый. Потому что мне не нравится в баскетболе четкое распределение по позициям с классическим центровым. Также в этом году я выбирал форварда. Если в прошлом году мы больше делали ставку на поиск легионера-снайпера, то в нынешнем сезоне выбрали нападающего.По словам Олега Манойленко, подобралась достаточно конкурентоспособная команда.– Мы сначала подобрали украинский состав, а потом уже легионеров. Конечно, мне возможно, хотелось бы усилить еще пару позиций. Идеалу нет предела. Однако комплектацией я пока доволен, – констатировал тренер.Когда «Харьковские соколы» все-таки смогут выйти на площадку, пока неизвестно.