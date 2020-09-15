Миссия МВФ приняла решение повременить с приездом в Украину изучая вопрос антикоррупционных органов, ситуацию вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и т.п.

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко в интервью ЭП.По его словам, структурные маяки почти выполнены, а утверждение проекта госбюджета-2021 не является условием сотрудничества. При этом он назвал приоритетные события в Украине, по которым следит МВФ.- Вопросы, которые их интересуют, в порядке приоритетности. №1 - ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. №2 - ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 - зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 - САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду, - объясняет Марченко.