Надежда на то, что современный онкологический центр на Харьковщине будет построен, в сегодняшних реалиях практически потеряна. Только команда Юлии Светличной продолжает бороться за то, чтобы жители Харькова и области получили достойное медицинское учреждение, которое будет соответствовать международным стандартам. Такое мнение выразил в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» генеральный директор Харьковского областного центра онкологии Денис Скорый.
Единственная поддержка – от Юлии Светличной
– Денис Игоревич, вы заявили, что идете на местные выборы вместе с командой Юлии Светличной. Чем обусловлено такое решение? Не собираетесь ли оставить медицинскую карьеру?
– Что касается моей основной деятельности – хирургической, онкологической, – безусловно, я не собираюсь ее прекращать. А если говорить о политической деятельности, то я не вижу другого выхода.
Когда я и моя команда пришли в онкоцентр, мы провели множество изменений. И результатом наших действий было, конечно же, строительство онкоцентра, без которого развиваться и двигаться дальше мы не можем. В конце 2017 года мы нашли понимание у тогдашнего руководителя Харьковской области Юлии Светличной. Она поддержала наши планы и в течение 2018–2019 годов мы видели реальные действия. Был проект, который разрабатывался совместно с командой сотрудников онкологического центра, с врачами, научными сотрудниками. Была привлечена практически вся медицинская элита Харькова и области. Проект был создан, и план, который ставился на 2019 год, был реализован на 100%.
К сожалению 2020-й год мы проживаем без дальнейших действий в плане строительства. Более того, нынешний губернатор, к сожалению, не видит, как нам кажется, тех действий, которые необходимо предпринимать. Мы делаем все что возможно. Опубликовали наши результаты – они абсолютно прозрачны и всем понятны. Однако должно же быть и содействие со стороны действующей власти. К сожалению, те вещи, которые сейчас декларируются, не внушают доверия. Мы слышали, что изменилась оценочная стоимость проекта – увеличилась, если я не ошибаюсь, на 500 миллионов. Не было ни одной встречи с коллективом, ни одного разговора со мной как с руководителем относительно продолжения или приостановки проекта.
Мы видим единственную поддержку в этом отношении от Юлии Светличной. И мы ее тоже поддерживаем. Я считаю, что ее содействие – это единственный шанс, что жители Харькова и области получат достойное медицинское учреждение, соответствующее международным стандартам.
– Взаимодействие по планированию будущего онкоцентра – наверное, не единственный опыт сотрудничества с Юлией Светличной. Она инициировала выделение средств и на то, чтобы создать достойные условия в ныне действующем онкоцентре. Не секрет, что условия там были ужасные. Что происходит сейчас?
– Действительно, было сделано очень много. И для нас как для медработников такое параллельное развитие – строительство нового онкологического центра, его планирование и материальный вклад в имеющуюся техническую базу, в проведение ремонтных работ – очень важный момент. Благодаря этому наши пациенты ощущали какую-то заботу.
В 2020 году, к сожалению, мы не получили должного финансирования. Нас финансирует сейчас только Национальная служба здоровья Украины. И учитывая то, что мы являемся лидирующим медицинским учреждением по количеству и качеству пациентов, которых мы пролечиваем, – зарабатываем какие-то финансы. В этом отношении у нас есть перспектива развития, но со стороны государства, со стороны действующей власти тоже должна быть проявлена забота, чтобы эти изменения происходили. К сожалению, просто на энтузиазме команды, которая выдает на сегодняшний день один из лучших результатов в Украине, уровень сложно удерживать.
Отсутствие коммуникации на всех уровнях
– Мы говорим о профессионалах, которые увлечены идеей, что скоро появится новый онкоцентр. Но сегодня надежда на то, что он будет построен, практически потеряна. В ходе визита на Харьковщину президента Владимира Зеленского была озвучена данная ситуация. Причем глава области Алексей Кучер чуть раньше говорил, что строительство онкоцентра будет внесено в президентскую программу «Большое строительство» на 2021 год. Однако президент сказал, что ничего не знает о таком проекте. Что это за путаница, по вашему мнению?
– Сложно сказать. Думаю, некие особенности информирования президента. Скорее всего, он не имеет объективной информации касательного нашего онкологического центра, в связи с чем не могут быть приняты адекватные решения.
Эта встреча как раз и показала, что изменения, произошедшие в Харьковском онкоцентре, который в январе 2017 года был худшим в Украине и находился в жутком материально-техническом состоянии, стали возможны только благодаря работе команды специалистов и команды Юлии Светличной, которая нас поддержала. Нельзя разбрасываться медработниками, их нужно поддерживать. На самом деле профессионалов не так много – как в Харькове, так и в Украине. Наших специалистов с удовольствием приглашают в Чехию, Польшу, Германию. Отток медицинских кадров колоссальный, и нужно думать о том, что будет через год, через два. Именно этим продиктовано мое решение присоединиться к команде Юлии Светличной. Если я как руководитель не обеспечу условия труда, возможности для перспективного развития, это будет моим поражением. А я уже думаю не о своем перспективном развитии как врача, как специалиста, хирурга, онколога – я больше беспокоюсь о своей команде медиков, о том, как ее удержать и развить.
– Отсутствует коммуникация не только на местном уровне, до президента информация тоже не доносится. То есть коммуникация между регионом и центральной властью оставляет желать лучшего. Вы вспоминали об увеличении оценочной стоимости строительства онкоцентра. Если раньше речь шла об одном миллиарде 700 миллионах гривен, то теперь озвучена другая сумма – примерно на полмиллиарда больше, то есть около двух миллиардов 200 миллионов. Чем обосновано подорожание?
– Сложно сказать. Когда сумма просчитывалась в 2019 году, в состав группы, которая этим занималась, входили все специалисты – и я, и мои сотрудники, которые формировали список оборудования, площади помещений и пр. За девять месяцев 2020 года у меня не было контактов с группой, которая проводила новые расчеты. Существует ли она вообще, не знаю, поэтому комментировать ситуацию не могу. Не понимаю, откуда взялась новая цифра.
Вместе достигнем результатов
– Вы говорите, что вас подтолкнуло пойти в политику стремление решить проблемы. Исключительно с онкоцентром или в целом в медицине? Во время встреч с Юлией Светличной, уже как народным депутатом, жители области жалуются на вопиющие проблемы в медицине, отсутствие в районах узкопрофильных специалистов. Есть ли у вас видение, как выйти из кризисной ситуации?
– И в Харькове, и в области, и в Украине в целом действительно очень много проблем. Я уже говорил об одной из них – колоссальный отток медицинских кадров. И если смотреть в будущее, то через пять–десять лет мы можем получить катастрофическую ситуацию – лечить людей будет некому. Мы можем построить великолепные центры, закупить хорошее оборудование, но если не думать о профессиональных кадрах – случится катастрофа. Это будет пропасть, которую мы ничем не заполним. Уже на сегодняшний день существует дефицит медицинских работников, печальная ситуация с санитарками, средним медицинским персоналом, сложно найти высокопрофессиональных врачей. Этим вопросом нужно заниматься.
У меня есть видение, есть пути решения проблемы, но ресурса активных действий только на уровне главвврача не хватает. Я пошел в политику, чтобы приблизить качественную помощь, изменить ситуацию с кадрами в Харькове и области.
– Можно ли решить проблему на уровне региона? Возможно, для этого не обязательны общенациональные программы, правительственные решения? Что можно сделать?
– Я не ставлю перед собой задачу изменить что-то на уровне страны. Мои действия предполагают возможность для изменений в рамках нашего региона.
Национальные программы, безусловно, нужны. Но я абсолютно точно понимаю, что даже без национальных программ изменить ситуацию в Харькове и области в отношении онкологии можно уже сегодня. Там нужна серьезная работа, необходимо задействовать рычаги и механизмы воздействия на процессы, которые происходят. Вот именно поэтому мною было принято решение немного расширить свою деятельность, не отрываясь при этом от медицины.
– Не создать, а именно задействовать рычаги. То есть, по вашему мнению, они существуют на уровне местной власти?
– Безусловно, такие рычаги есть. Есть колоссальный опыт стран, которые все это уже прошли. Нужно просто экстраполировать имеющийся опыт на нашу реальность. Да, это сложно, нужна колоссальная политическая воля. Наверное, именно поэтому я сделал выбор в пользу команды Юлии Светличной. Я просто верю в этого человека и думаю, то вместе мы достигнем результатов.
Стратегия с учетом пандемии
– Насколько медработники защищены в период пандемии коронавируса?
– На сегодняшний день у нас есть средства индивидуальной защиты, для дезобработки, санобработки и т.д. Однако большую их часть мы имеем благодаря волонтерам, благотворительным организациям, неравнодушным людям.
– Время идет, а ситуация, в общем-то, не меняется – главную поддержку вы по-прежнему получаете от волонтеров. Каким вы видите конкретный план дальнейших действий, какие шаги станете предпринимать, если будете представлены в местных органах самоуправления?
– Безусловно, определенная стратегия есть, и она касается вопросов развития медицинской отрасли, выхода из ситуации, в которой оказались врачи и медработники в целом. Время очень непростое, и пандемия коронавируса изменила течение практически всех процессов, которые происходят, в том числе, и в медицине. Понятно, что медучреждения в нашей стране, как, впрочем, и в других странах, не были готовы к такому повороту событий. Опыт величайших европейских держав показал, что и в развитых странах может возникнуть коллапс. И это накладывает очень серьезный отпечаток на нынешнюю жизнь. Ведь пандемия скоро не закончится. На пороге – вторая волна, и реальность такова, что большая часть людей переболеет.
– Стало быть, стратегию придется строить с учетом этих реалий?
– Безусловно. Основное направление, о котором хотелось бы сказать – онкологическое, поскольку в этой ситуации есть прекрасные скрининговые программы, которые мы готовы реализовать в Харькове и области. Вопрос стандартизации диагностики и лечения в онкологии – очень важный момент. Сегодня мы видим, что стандарты для одной клиники вовсе не являются таковыми для другой. Они могут противоречить друг другу и не соответствовать международным подходам. Здесь как раз очень важен административный подход для стандартизации – создание рабочих групп, определение приоритетных направлений, профильных центров по определенным патологиям.
Во власти должно быть профессиональное лобби
– Насколько важно, на ваш взгляд, чтобы в органах власти разного уровня было представлено профессиональное лобби? Лоббируются ли интересы и развитие медицины, эффективное продвижение реформ, когда в разных ветвях власти не представлены врачи? Например, ученые говорят, что невнимание к науке процветает именно потому, что нет научного лобби во власти.
– Да, я считаю, что это является необходимым, без этого невозможно дальнейшее развитие. Я не понимаю, что происходит, допустим, на Харьковском подшипниковом заводе. И при всем желании не смогу разобраться настолько же досконально, как профильный специалист в данной сфере. Аналогичная ситуация – с медициной. Все нюансы данной отрасли знают лишь профи. Мне она в целом понятна, потому что я начинал свою деятельность в районной больнице, более десяти лет дежурил обычным врачом. Я 12 лет работал в институте хирургии – прошел путь от аспиранта до главного научного сотрудника, и медицинская, научная составляющая мне понятна. У меня есть опыт административной работы, есть контакты со специалистами, которые работают на местах. Нужен просто разумный подход.
Очень важно, чтобы команда была представлена специалистами разных направлений, а не только только юристами и правоведами. Важно, чтобы в команде были и врачи, и ученые, и представители промышленности – тогда появится общая стратегия, будет наработан план развития по всем направлениям. Тогда регион сможет развиваться пропорционально, без перекосов, которые, к сожалению, мы сейчас наблюдаем. Все в наших руках, и мы в силах изменить ситуацию эволюционным путем. Нужно только сделать правильный выбор.