Надежда на то, что современный онкологический центр на Харьковщине будет построен, в сегодняшних реалиях практически потеряна. Только команда Юлии Светличной продолжает бороться за то, чтобы жители Харькова и области получили достойное медицинское учреждение, которое будет соответствовать международным стандартам. Такое мнение выразил в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» генеральный директор Харьковского областного центра онкологии Денис Скорый.

Единственная поддержка – от Юлии Светличной

Отсутствие коммуникации на всех уровнях

Вместе достигнем результатов

Стратегия с учетом пандемии

Во власти должно быть профессиональное лобби

– Что касается моей основной деятельности – хирургической, онкологической, – безусловно, я не собираюсь ее прекращать. А если говорить о политической деятельности, то я не вижу другого выхода.Когда я и моя команда пришли в онкоцентр, мы провели множество изменений. И результатом наших действий было, конечно же, строительство онкоцентра, без которого развиваться и двигаться дальше мы не можем. В конце 2017 года мы нашли понимание у тогдашнего руководителя Харьковской области Юлии Светличной. Она поддержала наши планы и в течение 2018–2019 годов мы видели реальные действия. Был проект, который разрабатывался совместно с командой сотрудников онкологического центра, с врачами, научными сотрудниками. Была привлечена практически вся медицинская элита Харькова и области. Проект был создан, и план, который ставился на 2019 год, был реализован на 100%.К сожалению 2020-й год мы проживаем без дальнейших действий в плане строительства. Более того, нынешний губернатор, к сожалению, не видит, как нам кажется, тех действий, которые необходимо предпринимать. Мы делаем все что возможно. Опубликовали наши результаты – они абсолютно прозрачны и всем понятны. Однако должно же быть и содействие со стороны действующей власти. К сожалению, те вещи, которые сейчас декларируются, не внушают доверия. Мы слышали, что изменилась оценочная стоимость проекта – увеличилась, если я не ошибаюсь, на 500 миллионов. Не было ни одной встречи с коллективом, ни одного разговора со мной как с руководителем относительно продолжения или приостановки проекта.Мы видим единственную поддержку в этом отношении от Юлии Светличной. И мы ее тоже поддерживаем. Я считаю, что ее содействие – это единственный шанс, что жители Харькова и области получат достойное медицинское учреждение, соответствующее международным стандартам.– Действительно, было сделано очень много. И для нас как для медработников такое параллельное развитие – строительство нового онкологического центра, его планирование и материальный вклад в имеющуюся техническую базу, в проведение ремонтных работ – очень важный момент. Благодаря этому наши пациенты ощущали какую-то заботу.В 2020 году, к сожалению, мы не получили должного финансирования. Нас финансирует сейчас только Национальная служба здоровья Украины. И учитывая то, что мы являемся лидирующим медицинским учреждением по количеству и качеству пациентов, которых мы пролечиваем, – зарабатываем какие-то финансы. В этом отношении у нас есть перспектива развития, но со стороны государства, со стороны действующей власти тоже должна быть проявлена забота, чтобы эти изменения происходили. К сожалению, просто на энтузиазме команды, которая выдает на сегодняшний день один из лучших результатов в Украине, уровень сложно удерживать.– Сложно сказать. Думаю, некие особенности информирования президента. Скорее всего, он не имеет объективной информации касательного нашего онкологического центра, в связи с чем не могут быть приняты адекватные решения.Эта встреча как раз и показала, что изменения, произошедшие в Харьковском онкоцентре, который в январе 2017 года был худшим в Украине и находился в жутком материально-техническом состоянии, стали возможны только благодаря работе команды специалистов и команды Юлии Светличной, которая нас поддержала. Нельзя разбрасываться медработниками, их нужно поддерживать. На самом деле профессионалов не так много – как в Харькове, так и в Украине. Наших специалистов с удовольствием приглашают в Чехию, Польшу, Германию. Отток медицинских кадров колоссальный, и нужно думать о том, что будет через год, через два. Именно этим продиктовано мое решение присоединиться к команде Юлии Светличной. Если я как руководитель не обеспечу условия труда, возможности для перспективного развития, это будет моим поражением. А я уже думаю не о своем перспективном развитии как врача, как специалиста, хирурга, онколога – я больше беспокоюсь о своей команде медиков, о том, как ее удержать и развить.– Сложно сказать. Когда сумма просчитывалась в 2019 году, в состав группы, которая этим занималась, входили все специалисты – и я, и мои сотрудники, которые формировали список оборудования, площади помещений и пр. За девять месяцев 2020 года у меня не было контактов с группой, которая проводила новые расчеты. Существует ли она вообще, не знаю, поэтому комментировать ситуацию не могу. Не понимаю, откуда взялась новая цифра.– И в Харькове, и в области, и в Украине в целом действительно очень много проблем. Я уже говорил об одной из них – колоссальный отток медицинских кадров. И если смотреть в будущее, то через пять–десять лет мы можем получить катастрофическую ситуацию – лечить людей будет некому. Мы можем построить великолепные центры, закупить хорошее оборудование, но если не думать о профессиональных кадрах – случится катастрофа. Это будет пропасть, которую мы ничем не заполним. Уже на сегодняшний день существует дефицит медицинских работников, печальная ситуация с санитарками, средним медицинским персоналом, сложно найти высокопрофессиональных врачей. Этим вопросом нужно заниматься.У меня есть видение, есть пути решения проблемы, но ресурса активных действий только на уровне главвврача не хватает. Я пошел в политику, чтобы приблизить качественную помощь, изменить ситуацию с кадрами в Харькове и области.– Я не ставлю перед собой задачу изменить что-то на уровне страны. Мои действия предполагают возможность для изменений в рамках нашего региона.Национальные программы, безусловно, нужны. Но я абсолютно точно понимаю, что даже без национальных программ изменить ситуацию в Харькове и области в отношении онкологии можно уже сегодня. Там нужна серьезная работа, необходимо задействовать рычаги и механизмы воздействия на процессы, которые происходят. Вот именно поэтому мною было принято решение немного расширить свою деятельность, не отрываясь при этом от медицины.– Безусловно, такие рычаги есть. Есть колоссальный опыт стран, которые все это уже прошли. Нужно просто экстраполировать имеющийся опыт на нашу реальность. Да, это сложно, нужна колоссальная политическая воля. Наверное, именно поэтому я сделал выбор в пользу команды Юлии Светличной. Я просто верю в этого человека и думаю, то вместе мы достигнем результатов.– На сегодняшний день у нас есть средства индивидуальной защиты, для дезобработки, санобработки и т.д. Однако большую их часть мы имеем благодаря волонтерам, благотворительным организациям, неравнодушным людям.– Безусловно, определенная стратегия есть, и она касается вопросов развития медицинской отрасли, выхода из ситуации, в которой оказались врачи и медработники в целом. Время очень непростое, и пандемия коронавируса изменила течение практически всех процессов, которые происходят, в том числе, и в медицине. Понятно, что медучреждения в нашей стране, как, впрочем, и в других странах, не были готовы к такому повороту событий. Опыт величайших европейских держав показал, что и в развитых странах может возникнуть коллапс. И это накладывает очень серьезный отпечаток на нынешнюю жизнь. Ведь пандемия скоро не закончится. На пороге – вторая волна, и реальность такова, что большая часть людей переболеет.– Безусловно. Основное направление, о котором хотелось бы сказать – онкологическое, поскольку в этой ситуации есть прекрасные скрининговые программы, которые мы готовы реализовать в Харькове и области. Вопрос стандартизации диагностики и лечения в онкологии – очень важный момент. Сегодня мы видим, что стандарты для одной клиники вовсе не являются таковыми для другой. Они могут противоречить друг другу и не соответствовать международным подходам. Здесь как раз очень важен административный подход для стандартизации – создание рабочих групп, определение приоритетных направлений, профильных центров по определенным патологиям.– Да, я считаю, что это является необходимым, без этого невозможно дальнейшее развитие. Я не понимаю, что происходит, допустим, на Харьковском подшипниковом заводе. И при всем желании не смогу разобраться настолько же досконально, как профильный специалист в данной сфере. Аналогичная ситуация – с медициной. Все нюансы данной отрасли знают лишь профи. Мне она в целом понятна, потому что я начинал свою деятельность в районной больнице, более десяти лет дежурил обычным врачом. Я 12 лет работал в институте хирургии – прошел путь от аспиранта до главного научного сотрудника, и медицинская, научная составляющая мне понятна. У меня есть опыт административной работы, есть контакты со специалистами, которые работают на местах. Нужен просто разумный подход.Очень важно, чтобы команда была представлена специалистами разных направлений, а не только только юристами и правоведами. Важно, чтобы в команде были и врачи, и ученые, и представители промышленности – тогда появится общая стратегия, будет наработан план развития по всем направлениям. Тогда регион сможет развиваться пропорционально, без перекосов, которые, к сожалению, мы сейчас наблюдаем. Все в наших руках, и мы в силах изменить ситуацию эволюционным путем. Нужно только сделать правильный выбор.