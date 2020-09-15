В украинском Кабмине представлен доработанный проект закона, устанавливающего правила регистрации нового автотранспорта.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МВД Украины.Отмечается, что данным законопроектом предусмотрена возможность проведения регистрационных действий непосредственно при покупке транспортного средства в автосалоне. Последний при этом должен обязательно зарегистрироваться в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел как субъект хозяйствования и заключить специальный договор.Аккредитованные таким образом автосалоны смогут предоставлять клиентам необходимые документы для регистрации ТС при его покупке. Что касается формы договора, то она будет идентична базе Главного сервисного центра МВД.Ранее стало известно, что по итогам июля текущего года количество регистраций полностью электрических автомобилей в Украине сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А относительно июня этого года снижение достигло 3% – до 799 машин.Стоит отметить и высокую долю регистрации поддержанных «зелёных» авто: 92% от общего количества и 100% – коммерческих.