Правоохранители задержали 18-летнего знакомого погибшего.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, ночью, 15 сентября, в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что на одной из улиц Купянска-Узлового обнаружено тело молодого человека. Им оказался 16-летний парень, который жил вместе с 67-летней бабушкой и накануне вечером вышел на прогулку, но не вернулся.Следователи выяснили, что к убийству причастен 18-летний житель района, который признался полиции, что вечером к нему пришел 16-летний знакомый. Между ребятами ними конфликт. В результате злоумышленник ударил подростка металлическим предметом по голове. После того как пострадавший упал, он вывез тело парня со двора на улицу.По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.