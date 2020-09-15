Об этом сообщила пресс-секретарь Южной железной дороги в эфире "Українське радіо".

Сегодня несколько районов Харьковской области лишены возможности прямого железнодорожного сообщения с областным центром. Среди них - Барвенковский район и частично Близнюковский. Из-за этого местным жителям приходится добираться до Харькова с несколькими пересадками, что значительно бьет по карманам жителей таких районов.По словам пресс-секретаря, на сегодняшний день фактически никто из областных и районных властей не занимается этой проблемой. Только народный депутат Украины Юлия Светличная пытается достучаться до Министерства инфраструктуры Украины относительно восстановления сообщения с такими районами.