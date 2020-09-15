Благодаря оперативным действиям пожарных угрозу удалось ликвидировать.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 4 сентября в 14:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Селекционное, куда сразу были направленны два пожарных отделения.Прибыв на место спасатели установили, что горит хозяйственная постройка на площади около 70 кв.м., на которую перекинулся огонь с горевшей сухой растительности."Из-за значительной площадь пожара и угрозы возгорания соседних жилых домов, к месту происшествия были направлены дополнительно еще два отделения на автоцистернах, благодаря которым пожар был ликвидирован", - прокомментировали в службе по чрезвычайным ситуациям.Причина возникновения пожара неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом