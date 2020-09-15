События Марк Нестантинер: В театре имени Пушкина осуществил свою заветную мечту Вечерний Харьков 15.09.2020 165 16 сентября в Харьковском театре имени Пушкина откроется новый сезон. Подробности в сюжете Вечірніх Новин. Читайте также В СхідОпера готовятся к открытию нового сезона которое состоится 17 сентября (видео) Станет ли обвалившийся балкон художественного музея в Харькове памятником архитектуры? Возгорание сухой травы чуть не уничтожило село в Харьковской области БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В СхідОпера готовятся к открытию нового сезона которое состоится 17 сентября (видео) События 15.09.2020 Лента новостей В СхідОпера готовятся к открытию нового сезона которое состоится 17 сентября (видео) 15.09.2020 Марк Нестантинер: В театре имени Пушкина осуществил свою заветную мечту 15.09.2020 Станет ли обвалившийся балкон художественного музея в Харькове памятником архитектуры? 15.09.2020 Возгорание сухой травы чуть не уничтожило село в Харьковской области 15.09.2020 Убийство несовершеннолетнего в Купянске-Узловом: полиция рассказала подробности 15.09.2020 Пресс-служба ЮЖД: Лишь Светличная пытается решить проблему отсутствия прямого сообщения с отдаленными районами области 15.09.2020 На Полтавском Шляхе продлили ограничения для движения транспорта 15.09.2020