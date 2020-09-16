Во время пожара мужчина находился в квартире и отравился угарным газом.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 15 сентября в 10:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме в переулке Самокиша.Прибывшие на место спасатели обнаружили, что возгорание возникло в квартире на 3 этаже, где в одной из комнат горели домашние вещи."Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти владельца квартиры 1931 года рождения. Его с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Из-за сильного задымления возникла угроза здоровью жителей этого дома. Всего из соседних квартир были эвакуированы 10 человек.",- рассказали в Службе спасения.