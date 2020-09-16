Трагедия произошла 15 сентября на трассе в Купянском районе.

Как рассказали в отделе коммуникации областного главка, утром, 15 сентября, на трассе в поселке Подолы произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2106» под управлением 66-летнего жителя Купянского района и «LDV Convoy» под управлением 38-летнего жителя города Купянска.В результате ДТП 62-летняя пассажирка «ВАЗ 2106» от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водители транспортных средств с травмами госпитализированы в Купянского районную больницу.Сейчас в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства.