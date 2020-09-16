Из-за чувств ревности мужчина чуть не убил двух собутыльников.

Ночью 15 сентября в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в ​​больницу доставлены двое харьковчан с многочисленными колото-резаными ранами.Спустя несколько часов за совершение преступления патрульные задержали ранее судимого 37-летнего жителя Харькова."Установлено, что злоумышленник находился в гостях у одного из пострадавших и его сожительницы. Также там находился и 38-летний знакомый. В ходе употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора из-за женщины, которая перешла в поножовщину", - рассказали в отделе коммуникации областного главка.По данному факту возбуждено уголовное производство по статье за покушение на умышленное убийство.Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.